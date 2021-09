Las celebridades rinden tributo a EE.UU. en el retorno de la Met Gala

Su temática siempre se inspira en la próxima exhibición del Instituto de Moda del Met y a veces es difícil de entender, como ocurrió con el estilo "camp" elegido hace un par de años, pero en este caso no había duda de que se buscaba un homenaje a la patria: "In America: A Lexicon of Fashion" (En EE.UU.: un glosario de la moda).

Aparición espectacular fue la de Billie Eilish, que se distanció de su imagen rebelde y 'punk' para presentarse como una Marilyn Monroe moderna -o una Holiday Barbie, en sus palabras- con un vestido de color melocotón de profundo escote y cola larga de Oscar de la Renta.

"He crecido mucho en los dos últimos años. Siempre quise hacer esto pero no tenía la confianza, estaba asustada y no me sentía cómoda en mi piel. Era el momento", dijo la cantante.

En esta "party in the USA" tuvo cabida la reivindicación y el ejemplo más claro lo dio la congresista de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez, que lució en la espalda el mensaje "Tax the rich" (Cobren impuestos a los ricos) en esta gala cuya entrada cuesta unos 35.000 dólares.

También destacó la celebración de la comunidad LGBTQ, con Lil Nas X, rapero abiertamente homosexual, llegando "a lo Lady Gaga" y quitándose capas para revelar tres conjuntos; Ben Platts vestido de "cowboy gay" y Daniel Levy luciendo en su pecho un alegato por el matrimonio igualitario.

Entre las parejas más esperadas estuvieron Justin y Hailey Bieber, pero también las hubo inesperadas, como la formada por el actor Adrien Brody y la diseñadora Georgina Chapman, exmujer del productor condenado por violación Harvey Weinstein.

Jennifer López, que llegó sin Ben Affleck pero luego se reunió con él, parecía recién llegada del Lejano Oeste con un vestido marrón brillante con sugerente corte en el muslo, una estola de pelo y un sombrero tejano obra del diseñador emblemático de la moda estadounidense Ralph Lauren.

Hubo más representación latina: el colombiano Maluma, con "look" tejano en cuero rojo, acudió acompañado de la mismísima Donatella Versace; Camila Cabello y Shawn Mendes se coordinaron con una imagen "Studio 54" firmada por Michael Kors, y la española Rosalía se inspiró en el mantón de Manila de la mano de Rick Owens.