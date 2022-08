HBO renueva "House of the Dragon" por una segunda temporada

La plataforma confirmó este viernes que ha renovado por una segunda temporada su serie 'House of the Dragon (La casa del dragón)', precuela de 'Game of Thrones (Juego de Tronos)', que tuvo su estreno mundial el pasado 21 de agosto.

'House of the Dragon' logró reunir en su primer capítulo en Estados Unidos la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio.