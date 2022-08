Florinda Meza responde ante falsa demanda contra Shakira

Florinda Meza fue parte de titulares de algunos medios de comunicación al propagar la "noticia" con respecto a una demanda de plagio que emitiría contra la artista colombiana debido a unos pasos de baile utilizados en una de sus recientes pistas, relativamente parecidos a los que El Chavo del 8 realizaba.





En redes sociales empezaron a circular videos que comparaban ambos bailes, pasos robóticos que el popular personaje creado por Roberto Gómez Bolaños emitía cuando sentía miedo. Debido al éxito de la canción y los pasos de baile, empezaron a especular que Florinda Meza –viuda de Chespirito– procedería legalmente contra 'Shaki'. El Profesor Jirafales, enfermo y en la ruina en México La noticia falsa se esparció como pólvora en medios de toda América Latina, razón por la que Meza decidió hablar. Recurrió a sus cuentas de redes sociales oficiales para desmentir el anuncio contra la barranquillera.

A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira.

La Chilindrina sorprende con una foto en traje de baño a sus 70 años El tuit que compartió la actriz se propagó rapidamente en redes sociales, usuarios de Twitter respondieron afirmando que se trataba de una broma, sin embargo, Meza aseguró que debía aclarar la situación debido a que a partir del estreno varios medios la cuestionaron.

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”.