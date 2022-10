El sorpresivo abrazo de los protagonistas de 'Volver al futuro' 37 años después, ¿cómo fue su encuentro?

"Apenas aguanté las primeras seis semanas, ¿y ahora tengo que volver a hacerlo?"

Sin embargo al comenzar a trabajar con Fox, agradeció lo sucedido debido a la notoria química que sintió con el en ese entonces joven intérprete, algo de lo que no era "nada optimista al respecto".

El "tráiler" de "Volver al Futuro 4", viral en redes

'Volver al futuro' o 'Back to the future' fue una de las películas más aclamadas en su época. En la actualidad, a pesar de que fue producida décadas atrás, continúa siendo un 'go to go' cuando se habla del género de ciencia ficción.