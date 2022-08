Ashton Kutcher estuvo a punto de perder la visión y audición por extraña enfermedad

Ashton Kutcher es un reconocido actor estadounidense que ha participado en varias cintas y series como 'El efecto mariposa', 'Amigos con derechos', 'Jobs', 'Locura de amor en Las Vegas', 'El show de los 70', y demás comedias románticas que lo convirtieron en favorito de muchos en el cine.

En una reciente entrevista con el medio Access Hollywood, el intérprete confesó que ha luchado durante más de un año contra la vasculitis, una extraña enfermedad autoinmune que llegó a afectarle la audición, visión e incluso el sentido del equilibrio. El medio de comunicación americano publicó un adelanto con respecto a un episodio próximo a estrenar de "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", un programa de National Geographic, donde Kutcher participará.

En el clip, el estadounidense se refiere a la vasculitis como el "raro trastorno autoinmune que desarrolló", además declaró su batalla contra el padecimiento que lo tuvo por varios años con un miedo constante.

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”.

Su recuperación le tomó más de un año, ya que debió reconstruir cada uno de sus sentidos, confesó en el adelanto del programa. Además, declaró sentirtse "afortunado" y "vivo" pese a la experiencia. En el clip, Ashton aseguró que tomó aquellos momentos como experiencias y desafíos de la vida misma, sin dejar que lo derribe. Para él, fue fundamental sentir los hechos como oportunidades de crecimiento.

¿Qué es la vasculitis?

Imagen referencial sobre el tratamiento de la vasculitis.