Amber Heard vs. Johnny Depp | "Me pateó en la espalda y caí al suelo. Nadie hizo nada"

Añadió que Depp le estuvo lanzando cosas, ella se fue cambiando de asiento tratando de evitarlo —"Simplemente no quería enfadarlo. No quería que hiciera un clic y se volviera peor"— hasta que en un momento fue detrás de ella y la golpeó.

Un cambio en la relación

"Me dio una bofetada"

"Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína".