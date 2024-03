Karol G toma radical decisión para proteger a su familia en medio de su gira musical Mañana Será Bonito

Sophie, la sobrina de Karol G, ha sido una figura inseparable durante la gira Mañana Será Bonito. Ha acompañado a la cantante en cada ciudad visitada hasta ahora, llenando de alegría y ternura los escenarios, sin embargo, su seguridad es primero.

Posterior a los preocupantes momentos que experimentó en el aire la paisa también aprovechó para dejar un claro pero dulce mensaje a sus millones de seguidores: “Los amo a todos y quiero decirles que AGRADEZCO infinitamente sus oraciones, la energía bonita que me mandan, cuando tienen un pensamiento bonito sobre mí, cuando me desean el bien. Los amo mucho y siempre, siempre voy a hacer todo y más de lo que pueda para no fallarles, así como ustedes no me fallan a mí”. Sus fans no dejan de repetirle en comentarios de sus publicaciones que "se cuide".