En la banda participaron músicos de The Modern Lovers, entre ellos Jerry Harrison, que luego se convertiría en miembro de los Talking Heads.

También trabajó en la composición de música para cine y televisión con temas para bandas sonoras en Dick Tracy, A Walk on the Moon, Wild Orchid (Orquídea salvaje) o A Rage in Harlem (Redada en Harlem), agrega Variety.