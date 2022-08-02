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¿Virginia vs Dora, quién se lleva el punto de inmunidad?

En el Reto Baja Talla 3 Virginia junto a su ahijada se enfrentaron a Dora y su ahijada por el punto de inmunidad, mira el video hasta el final para saber quién ganó el punto de inmunidad

02 ago 2022 , 15:56