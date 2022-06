El vestido que Meche Cuesta utilizó hace años y calificó como un "atentado a la moda"

En el último capítulo estrenado de Seguimos En Contacto, Mare Cevallos y Meche Cuesta indagan en temáticas sobre la moda, el estilo personal, y unos cuantos consejos con expertos. Sin embargo, también contaron sobre algunas de sus más divertidas experiencias, Meche destacó una en específico. La historia arrancó tras la pregunta de Virginia Limongi, una de las presentadoras de En Contacto, en la que les consultaba: "Les quiero preguntar, Mare y Meche, ¿cuál ha sido su peor atentado a la moda?".

No faltaron segundos para que María Mercedes le responda con un recuerdo en mente: "Mi peor atentado contra la moda fue seguir una vez el consejo de una diseñadora que me hizo el vestido para tu graduación (dirigiéndose a Mare)". Los mejores consejos para renovar tu clóset con ropa vieja Meche aseguró con diversión que para ella fue uno de los "peores vestidos" que utilizó en su vida. Era de color fucsia y, según la periodista, no le asentaba pero estaba "súper de moda".

En el capítulo de 'Seguimos En Contacto' Meche compartió las imágenes. ( )

"No tuve en ese momento una amiga que me diga, mamita linda, así no vayas".