Santiago Naranjo decidió quedarse en Ecuador por su hija Candela

Santiago Naranjo estuvo por un tiempo fuera del país, exactamente Europa. Pero decide regresar por Candela, su primera hija mujer. En sus planes no estaba regresar a Ecuador.

“Chao Ecuador ya no regreso más, pero Candela me hizo regresar. Candela si bien no has vivido mucho conmigo, quiero que sepas que tú me hiciste regresar al país”.

Santiago contó que la otra mujer de su vida es su tía Lourdes es su segunda madre. En el paro del 2018 se cayó de unas gradas afectando una de sus vértebras, no pudo salvarse de quedar postrada en una silla de redundas, debido a la falta de ambulancias. “Gracias tía por haberme transmitido valentía a mi y a toda la familia”.