En contacto

Quieres maquillarte como JLo, aquí te enseñamos los trucos

Priscila Rendón, experta en maquillaje nos muestra como podemos lucir un maquillaje fresco como el que Jennifer Lopez usó para su boda

27 jul 2022 , 15:19
TAG RELACIONADOS
Moda
|
maquillaje
|
moda rápida
|
maquillaje festivo
|