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Quieres maquillarte como JLo, aquí te enseñamos los trucos
Priscila Rendón, experta en maquillaje nos muestra como podemos lucir un maquillaje fresco como el que Jennifer Lopez usó para su boda
27 jul 2022 , 15:19
Redacción
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