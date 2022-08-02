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Las comadres juntas de nuevo, Carolina Jaume y Sofia Caiche se reconciliaron
Después de la polémica desatada en redes sociales la amistad de más de 20 años hizo que se reconciliaran y te traemos todos los detalles.
02 ago 2022 , 15:41
Redacción
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