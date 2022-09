Fabiola Véliz - “Mujeres de mi vida” | Parte 2

En esta segunda parte Fabiola Véliz nos contó que ella aún cree fuertemente que encontrará el amor de su vida y sin importar la edad se volverá a casar. “No quiero andar de vida loca, porque como dije mi vida va a ser siempre el reflejo de mis hijos”, aseguró.

Fabiola aseguró que el divorcio es solo una etapa de su vida, y hay que abrirle la mente a la gente para que entiendan que una persona divorciada tiene la posibilidad de volver a rehacer su vida.

Ella en todo momento piensa en sus hijos, y no va a dejar de vivir porque la gente le emite comentarios fuera de lugar opinando sobre su vida. “A mi nadie me hace feliz, me hago feliz yo”.