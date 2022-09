Emma Guerrero supo que estaba embarazada horas antes de que se filtrara un video. “Yo pensaba: no quiero ser madre soltera”

En la segunda parte de “Locuras del Corazón” con Emma Guerrero, la actriz contó que horas después de haber confirmado su embarazo, el polémico video filtrado de ella se hizo viral. “A las 3 de la mañana llamo a mi novio para decirle que estoy embarazada y a las 10 am el video se hizo súper viral”.

“Mi susto era: ¿qué va a pensar este hombre? No quiero ser madre soltera, me va a dejar”, contó Emma. La actriz dijo que Henry Bustamante la llamó para preguntarle sobre el tema, y aún no sabía lo que estaba pasando, incluso se enojó con él.

“Cuando me llegan fotos de páginas de farándula con una mínima de blur, yo me quedé shock porque me enteré que estaba en páginas de contenido para adultos”.

Emma Guerrero deja al descubierto su alma en "Locuras del Corazón"

El video fue grabado un año y medio antes de que se filtrara sin su autorización, contó la actriz de la serie '593' de Ecuavisa.

Emma tuvo el apoyo de su madre y recibió solidaridad de muchas personas.

Dijo sentirse "completamente destruida en ese momento" y le chocó que el otro protagonista del video le haya dicho "tranquila, después de esto la gente se olvida".

Emma presentó una denuncia en la Fiscalía, que sigue su curso, "pero he visto más cercana la justicia divina", contó.

La única explicación que el padre de su bebé le pidió fue cuándo sucedió esto. Y él también la apoyó y después le pidió casarse.

Emma ahora vive momentos felices junto a su esposo y su bebé en momentos que ha retomado su carrera como actriz.