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A Corazón Abierto analizamos qué hacer cuando dejamos de creer que Dios pueda ayudarnos en situaciones difíciles

Carlos Villacres nos enseña a distinguir la presencia de Dios en cada cosa que hacemos y por qué no debemos dudar de su mano amiga aún cuando le hemos fallado

08 ago 2022 , 15:17