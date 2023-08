Elecciones Ecuador 2023: ¿Para quiénes es obligatorio el voto y para quiénes es facultativo?

Todas las personas entre los 18 y 64 años tienen que realizar de manera obligatoria su voto , y en caso de no realizarlo deberán pagar los 45 dólares de multa . Incluso las personas privadas de libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada tienen que sufragar de forma obligatoria.

El domingo, 20 de agosto, los ecuatorianos irán a las urnas en las elecciones anticipadas en Ecuador para elegir al nuevo binomio presidencial, asambleístas y decidirán por la consulta popular del Yasuní, pero no todos los ciudadanos están obligados a votar , ya que para cierto grupo el voto es facultativo .

El sector de ciudadanos que tienen el voto facultativo por no deberán pagar ninguna multa por no realizarlo. Los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional pueden dirigirse a cualquier mesa electoral, así no sea su recinto, para votar.

Son 653,381 jóvenes de 16 y 17 años los que tienen la posibilidad de realizar su voto. Además, se entregaron 39,928 credenciales para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan sufragar.