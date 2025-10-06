El Chiringuito de Jugones
06 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 6-10-2025

El Sevilla goleó 4-1 al FC Barcelona por la octava jornada de la Liga española. Con este resultado, el conjunto culé perdió el liderato del torneo local, que actualmente ocupa el Real Madrid.

   
