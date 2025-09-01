El Chiringuito de Jugones Chiringuito | 31-08-2025

El empate 1-1 entre Rayo Vallecano y Barcelona quedó en segundo plano por un escándalo arbitral sin precedentes, el VAR dejó de funcionar durante gran parte del encuentro en Vallecas, incluyendo la jugada clave del penalti sobre Lamine Yamal. Sin posibilidad de revisión, el árbitro tuvo que tomar decisiones “a ciegas”, lo que provocó la indignación del Rayo y encendió el debate sobre la fiabilidad tecnológica en LaLiga.