Audio
En vivo
en vivo
Regreso a clases
Consulta Popular
Corte Constitucional
Masacres
Clima
Especiales de Ecuavisa
La Noticia a Fondo
Televistazo
Horóscopo
ecuavisa
Suscríbete
Cerrar sesión
LO ÚLTIMO
NOTICIAS
ECUADOR
LA NOTICIA A FONDO
QUITO
GUAYAQUIL
ECONOMÍA
POLÍTICA
SEGURIDAD
SOCIEDAD
MUNDO
ECUATERRA
ESTADIO
TABLA DE POSICIONES
FÚTBOL NACIONAL
FÚTBOL INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE
TELEVISIÓN
VIDEOJUEGOS
ESTILO
TECNOLOGÍA
CIENCIA
SALUD Y BELLEZA
REDES
CURIOSIDADES
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMAS
INFORMATIVOS
CONTACTO DIRECTO
POLÍTICAMENTE CORRECTO
VISIÓN 360
TELEVISTAZO
TE EXPLICO LA NOTICIA
ENTRETENIMIENTO
LOS GARCÍA
COMPAÑÍA 593
EN CONTACTO
3 FAMILIAS
EN VIVO
NEWSLETTERS
ESPECIALES
El Chiringuito de Jugones
01 sep 2025 , 02:00
Chiringuito | 31-08-2025
El empate 1-1 entre Rayo Vallecano y Barcelona quedó en segundo plano por un escándalo arbitral sin precedentes, el VAR dejó de funcionar durante gran parte del encuentro en Vallecas, incluyendo la jugada clave del penalti sobre Lamine Yamal. Sin posibilidad de revisión, el árbitro tuvo que tomar decisiones “a ciegas”, lo que provocó la indignación del Rayo y encendió el debate sobre la fiabilidad tecnológica en LaLiga.
Franklin Navarro
Canal WhatsApp
Newsletter
Guardado
Guardar
Compartir
Temas
Fútbol
VAR
FC Barcelona
polémica
LaLiga
Chiringuito de Jugones
España
Noticias
Recomendadas