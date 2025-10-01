El Chiringuito de Jugones
01 oct 2025 , 02:05

Chiringuito | 30-09-2025

El Atlético de Madrid y Real Madrid ganaron sus respectivos encuentros por la segunda jornada de la Champions League. Nuevamente, Julián Álvarez y Kylian Mbappé fueron las figuras de sus respectivos equipos.

   
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Chiringuito de Jugones
España
Noticias
Recomendadas