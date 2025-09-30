Audio
En vivo
en vivo
Paro nacional
Eliminación del subsidio al diésel
Consulta Popular
Corte Constitucional
Caso Magnicidio FV
Masacres
Clima
Especiales de Ecuavisa
Horóscopo
ecuavisa
Suscríbete
Cerrar sesión
LO ÚLTIMO
NOTICIAS
ECUADOR
LA NOTICIA A FONDO
QUITO
GUAYAQUIL
ECONOMÍA
POLÍTICA
SEGURIDAD
SOCIEDAD
MUNDO
ECUATERRA
ESTADIO
TABLA DE POSICIONES
FÚTBOL NACIONAL
FÚTBOL INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE
TELEVISIÓN
VIDEOJUEGOS
ESTILO
TECNOLOGÍA
CIENCIA
SALUD Y BELLEZA
REDES
CURIOSIDADES
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMAS
INFORMATIVOS
CONTACTO DIRECTO
POLÍTICAMENTE CORRECTO
VISIÓN 360
TELEVISTAZO
TE EXPLICO LA NOTICIA
ENTRETENIMIENTO
LOS GARCÍA
COMPAÑÍA 593
EN CONTACTO
3 FAMILIAS
EN VIVO
NEWSLETTERS
ESPECIALES
El Chiringuito de Jugones
30 sep 2025 , 02:00
Chiringuito | 29-09-2025
La dura derrota 5-2 en el derbi del Metropolitano dejó en evidencia las fragilidades del Real Madrid en el inicio de la era Xabi Alonso. Más allá del golpe anímico que supone caer con tanta contundencia ante el eterno rival, el resultado reaviva interrogantes sobre la solidez defensiva del equipo y la capacidad de reacción en escenarios de máxima exigencia. Con un calendario cargado y bajas sensibles como la de Dani Carvajal, el Madrid está obligado a recomponerse rápidamente si no quiere que la temporada se complique desde temprano.
Franklin Navarro
Canal WhatsApp
Newsletter
Guardado
Guardar
Compartir
Temas
Real Madrid
Xabi Alonso
España
Noticias
Recomendadas