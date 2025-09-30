El Chiringuito de Jugones
30 sep 2025 , 02:00

Chiringuito | 29-09-2025

La dura derrota 5-2 en el derbi del Metropolitano dejó en evidencia las fragilidades del Real Madrid en el inicio de la era Xabi Alonso. Más allá del golpe anímico que supone caer con tanta contundencia ante el eterno rival, el resultado reaviva interrogantes sobre la solidez defensiva del equipo y la capacidad de reacción en escenarios de máxima exigencia. Con un calendario cargado y bajas sensibles como la de Dani Carvajal, el Madrid está obligado a recomponerse rápidamente si no quiere que la temporada se complique desde temprano.

   
Franklin Navarro
