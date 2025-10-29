El Chiringuito de Jugones
29 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 28-10-2025

Lamine Yamal se vio envuelto en una polémica con el Real Madrid antes y después del Clásico. Tras el partido, varios jugadores del conjunto blanco recriminaron al joven canterano del FC Barcelona por sus declaraciones.

   
