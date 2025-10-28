El Chiringuito de Jugones
28 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 27-10-2025

El Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Real Betis, con goles de Giuliano Simeone y de Álex Baena, por la jornada 10 de la Liga Española. El cuadro colchonero pudo reponerse después de la goleada 4-0 ante el Arsenal por Champions League.

   
