Chiringuito | 27-09-2025

El Atlético de Madrid vivió una noche redonda en el Metropolitano tras golear 5-2 al Real Madrid en un derbi cargado de intensidad y goles. Julián Álvarez fue la gran figura con un doblete, incluido un soberbio tanto de tiro libre, que dejó sin respuesta a los de Xabi Alonso. La derrota, además de dejar dudas sobre el rendimiento blanco, se agrava con la lesión de Dani Carvajal, que estará un mes fuera, en medio de un calendario exigente para los merengues.

   
