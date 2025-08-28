El Chiringuito de Jugones
28 ago 2025 , 02:00

Chiringuito | 27-08-2025

El Estadio de Vallecas llega al domingo en un estado preocupante: el césped está levantado y su mal nivel podría complicar la circulación del balón. Esto se suma a la persistente degradación estructural y de mantenimiento en el recinto: baños sucios y zonas con grietas. Un escenario caótico que exigirá concentración máxima y adaptación al juego, tanto para el Barça como para el árbitro, en un campo que parece más un reto que un estadio.

   
Franklin Navarro
