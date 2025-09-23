Chiringuito | 23-09-2025

El Chiringuito de Jugones
El Real Madrid logró su sexta victoria consecutiva en LaLiga al vencer 1-4 al Levante, con destacadas actuaciones de Mbappé, Vinícius y el juvenil Franco Mastantuono, quien marcó su primer gol oficial con el club.

   
