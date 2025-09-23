Chiringuito | 22-09-2025

El Chiringuito de Jugones
Ousmane Dembélé ganador del Balón de Oro 2025, siendo el vencedor en una lucha mano a mano con Lamine Yamal.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
