El Chiringuito de Jugones
22 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 21-10-2025

El Atlético de Madrid se negó a ducharse con agua fría el lunes en el Emirates Stadium, pero se llevó un jarro de agua congelada este martes al recibir cuatro goles por parte del Arsenal en la fecha tres de la fase inicial de la Champions League.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Chiringuito de Jugones
España
Noticias
Recomendadas