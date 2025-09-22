El Chiringuito de Jugones
22 sep 2025 , 02:32

Chiringuito | 21-09-2025

La disputa por el Balón de Oro 2025 promete ser una de las más reñidas de los últimos años. Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé destacan por sus goles y títulos, mientras que la irrupción de Lamine Yamal y el protagonismo de Raphinha ponen al Barcelona en el centro de la conversación. A ellos se suman nombres como Vitinha y Mohamed Salah, que han brillado en la élite europea. La mezcla de experiencia y juventud convierte esta edición en un pulso apasionante que divide a la afición y mantiene viva la incógnita hasta la gala final.

   
Franklin Navarro
