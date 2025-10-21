El Chiringuito de Jugones
21 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 20-10-2025

Hansi Flick explica su controvertida celebración tras ser expulsado contra el Girona, ya que el entrenador del FC Barcelona se perderá El Clásico.

   
Fuente:
