El Chiringuito de Jugones
20 ago 2025 , 23:04

Chiringuito | 20-08-2025

El FC Barcelona trabaja a contrarreloj para poder enfrentar al Valencia por la Liga de España en el Camp Nou con público, o si se tendrá que disputar sin hinchada por las obras.

   
user placeholder

Franklin Navarro
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Ecuador
Noticias
Recomendadas