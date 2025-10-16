El Chiringuito de Jugones
16 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 15-10-2025

Este miércoles hubo cumbre entre Lamine Yamal y el agente Jorge Mendes. El representante ha llegado a Barcelona en un viaje exprés para cerrar algunos temas pendientes con sus futbolistas.

   
