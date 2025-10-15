El Chiringuito de Jugones
15 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 14-10-2025

La selección española de fútbol goleó a Bulgaria anoche en el estadio José Zorrilla y firmó su cuarta victoria en cuatro jornadas en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de Fuente son líderes del Grupo E con 12 puntos, tres más que Turquía, a falta de dos jornadas.

   
