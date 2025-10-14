El Chiringuito de Jugones
14 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 13-10-2025

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que el delantero del Real Madrid sufrió golpe en el tobillo derecho y podría ser una de las principales bajas del equipo blanco ante el Getafe.

   
Fernando Guevara
