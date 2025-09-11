Chiringuito | 11-09-2025

El Chiringuito de Jugones
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, descarta a sus lesionados para el partido ante la Real Sociedad pero confía en el regreso de Camavinga y espera que Bellingham vuelva antes de octubre.

   
