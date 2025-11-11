El Chiringuito de Jugones
11 nov 2025 , 02:00

Chiringuito | 10-11-2025

Lionel Messi sorprende con un viaje relámpago a Barcelona y visita el Spotify Camp Nou sin conocimiento del club: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador”.

   
