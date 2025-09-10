El Chiringuito de Jugones
10 sep 2025 , 02:00

Chiringuito | 10-09-2025

Lamine Yamal enfrenta críticas constantes que suelen ser consideradas exageradas y superficiales, enfocadas en aspectos fuera del campo como su forma de celebrar o sus acciones en redes sociales, más que en su rendimiento deportivo.

   
