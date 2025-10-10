El Chiringuito de Jugones
10 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 09-10-2025

El Villarreal y el FC Barcelona anunciaron que se enfrentarán en Miami por una jornada de la Liga de España, pero la Concacaf aún no aprueba el encuentro.

   
Fuente:
Ramiro Ulloa
