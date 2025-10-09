Chiringuito | 08-10-2025

El Chiringuito de Jugones
Kylian Mbappé no se ha entrenado con la selección de Francia por tercer día consecutivo debido a una molestia muscular, lo que pone en duda su participación en el próximo compromiso ante Azerbaiyán, por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

   
