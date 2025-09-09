Audio
En vivo
en vivo
Caso Magnicidio FV
Consulta Popular
Corte Constitucional
Masacres
Clima
Especiales de Ecuavisa
Horóscopo
ecuavisa
Suscríbete
Cerrar sesión
LO ÚLTIMO
NOTICIAS
ECUADOR
LA NOTICIA A FONDO
QUITO
GUAYAQUIL
ECONOMÍA
POLÍTICA
SEGURIDAD
SOCIEDAD
MUNDO
ECUATERRA
ESTADIO
TABLA DE POSICIONES
FÚTBOL NACIONAL
FÚTBOL INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE
TELEVISIÓN
VIDEOJUEGOS
ESTILO
TECNOLOGÍA
CIENCIA
SALUD Y BELLEZA
REDES
CURIOSIDADES
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMAS
INFORMATIVOS
CONTACTO DIRECTO
POLÍTICAMENTE CORRECTO
VISIÓN 360
TELEVISTAZO
TE EXPLICO LA NOTICIA
ENTRETENIMIENTO
LOS GARCÍA
COMPAÑÍA 593
EN CONTACTO
3 FAMILIAS
EN VIVO
NEWSLETTERS
ESPECIALES
El Chiringuito de Jugones
09 sep 2025 , 02:45
Chiringuito | 08-09-2025
La batalla por el Balón de Oro tiene dos nombres propios que simbolizan presente y futuro del fútbol mundial. Kylian Mbappé, líder del Real Madrid y de la selección francesa, firma una temporada de goles y títulos que lo colocan como máximo favorito. Al otro lado aparece Lamine Yamal, la joya del Barcelona y de España, que con solo 17 años deslumbra en cada partido con su talento precoz y desequilibrio. El galardón parece debatirse entre la madurez del crack consagrado y la magia del joven que ya marca una era.
Franklin Navarro
|
Canal WhatsApp
Newsletter
Guardado
Guardar
Compartir
Temas
Real Madrid
F.C Barcelona
Balón de Oro
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas