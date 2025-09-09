El Chiringuito de Jugones
09 sep 2025 , 02:45

Chiringuito | 08-09-2025

La batalla por el Balón de Oro tiene dos nombres propios que simbolizan presente y futuro del fútbol mundial. Kylian Mbappé, líder del Real Madrid y de la selección francesa, firma una temporada de goles y títulos que lo colocan como máximo favorito. Al otro lado aparece Lamine Yamal, la joya del Barcelona y de España, que con solo 17 años deslumbra en cada partido con su talento precoz y desequilibrio. El galardón parece debatirse entre la madurez del crack consagrado y la magia del joven que ya marca una era.

   
