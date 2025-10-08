El Chiringuito de Jugones
08 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 07-10-2025

Kylian Mbappé presenta molestias físicas y podría jugar con la selección de Francia, en el Real Madrid existe preocupación por su estado y no quieren arriesgar a su máxima figura, especialmente por los siguientes compromisos que tendrá en el club.

   
