El Chiringuito de Jugones
02 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 01-10-2025

El París Saint-Germain derrotó 2-1 al FC Barcelona por la segunda jornada de la fase regular de la Champions League. Los parisinos tienen puntaje perfecto en este torneo. Son terceros con seis puntos.

   
Fernando Guevara
Champions League
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
España
