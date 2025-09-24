Piso 17
24 sep 2025 , 23:55

Piso 17: ¡Remontada histórica! IDV avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle igualó la serie y en penales (5-4) eliminó a Once Caldas y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas