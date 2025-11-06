Piso 17
06 nov 2025 , 11:45

Piso 17: Moisés Caicedo y Willian Pacho nominados al The Best de la FIFA

El panel de Piso 17 comentó acerca de la nominación al premio The Best de los ecuatorianos Moisés Caicedo y Willian Pacho.

   
