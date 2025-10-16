Piso 17
16 oct 2025 , 13:13

Piso 17: LDUQ vs. Barcelona, las claves de un partido que reúne al segundo y tercero

El panel de Piso 17 analizó la previa de la segunda jornada del hexagonal final.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Piso 17
Barcelona SC
LDUQ
Quito
Noticias
Recomendadas