Piso 17
29 oct 2025 , 11:48

Piso 17: LDUQ sueña con la final de la Copa Libertadores

El panel de Piso 17 analizó la previa de Palmeiras vs. LDUQ por la semifinal de vuelta en la Copa Libertadores.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
