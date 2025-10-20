Piso 17
20 oct 2025 , 09:15

Piso 17: LDUQ ganó, BSC perdió, Emelec empató e IDV se alejó

El panel de Piso 17 analizó la segunda jornada de los hexagonales finales.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Piso 17
Liga de Quito
Emelec
Barcelona SC
Ecuador
Noticias
Recomendadas