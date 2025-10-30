Piso 17
30 oct 2025 , 09:49

Piso 17: LDUQ eliminado de la Copa Libertadores

El panel de Piso 17 analizó la dolorosa eliminación de Liga de Quito en la Copa Libertadores por 4-0 ante el Palmeiras.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Piso 17
Copa Libertadores
Ecuador
Noticias
Recomendadas