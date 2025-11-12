Piso 17
12 nov 2025 , 10:19

Piso 17: La Tri ya entrena en Toronto

El panel de Piso 17 analizó el entrenamiento y declaraciones de Ecuador previo a enfrentar a Canadá de este jueves

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Selección Ecuador
Piso 17
Noticias
Recomendadas