Audio
En vivo
en vivo
Paro nacional
Eliminación del subsidio al diésel
Consulta Popular
Corte Constitucional
Caso Magnicidio FV
Masacres
Clima
Especiales de Ecuavisa
Horóscopo
ecuavisa
Suscríbete
Cerrar sesión
LO ÚLTIMO
NOTICIAS
ECUADOR
LA NOTICIA A FONDO
QUITO
GUAYAQUIL
ECONOMÍA
POLÍTICA
SEGURIDAD
SOCIEDAD
MUNDO
ECUATERRA
ESTADIO
TABLA DE POSICIONES
FÚTBOL NACIONAL
FÚTBOL INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE
TELEVISIÓN
VIDEOJUEGOS
ESTILO
TECNOLOGÍA
CIENCIA
SALUD Y BELLEZA
REDES
CURIOSIDADES
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMAS
INFORMATIVOS
CONTACTO DIRECTO
POLÍTICAMENTE CORRECTO
VISIÓN 360
TELEVISTAZO
TE EXPLICO LA NOTICIA
ENTRETENIMIENTO
LOS GARCÍA
COMPAÑÍA 593
EN CONTACTO
3 FAMILIAS
EN VIVO
NEWSLETTERS
ESPECIALES
Lista de Equipos
Piso 17
05 oct 2025 , 11:09
Piso 17: IDV y la goleada que deja nocaut a Barcelona SC
El panel de Piso 17 analizó la goleada de IDV en su visita a BSC.
Fuente:
Redacción
Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Guardado
Guardar
Compartir
Temas
Piso 17
Fútbol
Ecuador
Noticias
Recomendadas